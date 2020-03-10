Öğrencilerden anlamlı sergi

Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu'nda İngilizce hazırlık eğitimi gören öğrenciler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısı ile çektikleri fotoğrafları sergilediler.

EachForEqual Fotoğraf Sergisi isimli etkinlik ile fotoğraflar, Yabancı Diller Yüksekokulu binasında sergilendi. 50'den fazla fotoğrafın yer aldığı serginin teması kadın-erkek eşitliği olarak belirlendi. İnsanların matematikte eşitliğin sembolü olan çift çizgiyi andıran hareketlerinin fotoğraflandığı sergi ile öğrenciler cinsiyet eşitliğine dikkat çekti.