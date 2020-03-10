İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Öğrencilerden anlamlı sergi

Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda İngilizce hazırlık eğitimi gören öğrenciler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısı ile çektikleri fotoğrafları sergilediler.

Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu'nda İngilizce hazırlık eğitimi gören öğrenciler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısı ile çektikleri fotoğrafları sergilediler.


EachForEqual Fotoğraf Sergisi isimli etkinlik ile fotoğraflar, Yabancı Diller Yüksekokulu binasında sergilendi. 50'den fazla fotoğrafın yer aldığı serginin teması kadın-erkek eşitliği olarak belirlendi. İnsanların matematikte eşitliğin sembolü olan çift çizgiyi andıran hareketlerinin fotoğraflandığı sergi ile öğrenciler cinsiyet eşitliğine dikkat çekti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.