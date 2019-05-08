Öğrencilerden geri dönüşüm tesislerine teknik gezi

Tepebaşı Belediyesi tarafından geri dönüşüm tesisine düzenlenen teknik geziler, geri dönüşüm bilinci oluşturulması konusunda öğrencilere büyük katkı sağlıyor. Tepebaşı Belediyesi'nin ambalaj atıklarının toplatılması işini yürüten, lisanslı Akka Geri Dönüşüm Tesisi'ne yapılan ziyaretlerde öğrenciler, ambalaj atığı toplama ve ayırma tesisini gezerek, toplanan ambalaj atıklarının tesise girişi, hammadde olarak kullanılabilecek hale gelene kadar hangi aşamalardan geçtiği ve ekonomiye sağladığı katkılar hakkında bilgi sahibi oluyor.

Son olarak Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi, İletişim Tasarımı ve Yönetimi bölümü son sınıf öğrencileri, karbon ayak izi hakkında bilgi sahibi olmak ve geri dönüşümün öneminin kavranmasını amacı ile tesisi gezdi. Toplanan atıkların ayrıştırılması sürecini yerinde gözlemleyen öğrenci ve akademisyenlere, tesis yetkilileri de bilgiler aktardı.

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri de doğal kaynakların verimli kullanılması ve geleceğin duyarlı bireylerinin oluşmasının, geri dönüşüm bilincinin yayılması ile mümkün olduğuna vurgu yaparak, bu konudaki duyarlılıkları için öğrenci ve akademisyenlere teşekkür etti.