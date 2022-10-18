Öğrencilere büyük destek

Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Mobilya ve İç Mekân Tasarımı alanında okuyan öğrencilere ESMOS tarafından aylık 500 TL burs desteği, yemekhanede ücretsiz yemek imkânı, staj garantisi ve mezun olunca istihdam fırsatı verilecek.

“Güzel bir iş birliğine ve protokole imza attık”

Eskişehir Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre ve ESMOS Başkanı Ertuğrul Tezgören 'in imza attığı protokol sonrası konuşan Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, “Okul- Sanayi İş birliğinin sağlanmasında ve öğrencilerimizin desteklenmesinde güzel bir iş birliğine ve protokole imza attık. Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde, 2022-2023 eğitim-öğretim yılında 9. sınıfa kayıt yaptıran ve sayıları şimdilik 34 öğrencimiz burs ve çeşitli desteklerden faydalanabilecek. Öğrencilerimiz eğitsel ve sosyal gereksinimlerinin desteklenmesi yolu ile güçlendirilmesi bizler için çok kıymetli. ESMOS üyelerine teşekkür ederim” dedi.

“Ara değil aranan olacaklar”

Protokole ilişkin değerlendirmede bulunan ESMOS Başkanı Ertuğrul Tezgören ise sanayi sektöründe nitelikli personel yeterliliklerine sahip meslek elemanlarının yetiştirilmesinin önemine vurgu yaptı. Tezgören, “Attığımız bu imzalar ile bundan sonra sektörümüze daha çok eleman yetiştirebileceğiz ve öğrenci kardeşlerimiz mezun olduktan sonra ara değil aranan eleman olarak alanlarında çalışabilecekler. Şimdilik 34 öğrencimize burs vermenin yanı sıra, yıl içi stajlarını, yaz stajlarını ESMOS bünyesinde yer alan önemli şirketlerde gerçekleştirebilecekler. Sektörümüze ve öğrencilerimize hayırlı olsun” dedi.