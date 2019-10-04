İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Öğrencilere 'doğa ve macera sporları' anlatıldı

Turgut Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gezi Kulübü tarafından düzenlenen ’doğa ve macera sporları’ konulu söyleşi okulun konferans salonunda gerçekleştirildi.

Turgut Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gezi Kulübü tarafından düzenlenen 'doğa ve macera sporları' konulu söyleşi okulun konferans salonunda gerçekleştirildi.


Emekli SAT komandosu, DORLİON Arama ve Kurtarma Derneği'nin (DAK) kurucu üyesi, Büyük Ayı Arama Kurtarma ve Dağcılık İhtisas Derneği Kurucusu Hakan Çalışkan ve ekip arkadaşı Hüseyin Dönmezoğlu ile yapılan söyleşiye okul öğrenci ve öğretmenleri tarafından yoğun ilgi gösterildi. Söyleşide doğa sporları hakkında bilgi verilerek bozkır kenti olarak bilinen Eskişehir'in aslında çok farklı doğa yapılarına sahip olduğu; bu zenginliğin herkes tarafından bilinmesi ve korunması gerektiği belirtildi. Arama kurtarma faaliyetlerinin önemine değinen Çalışkan, yöneltilen sorular üzerine "Her bireyin bir afet durumunda yapabileceği bir şeyler vardır. Küçük yaştan itibaren verilen uygulamalı eğitimlerle, olası afetlere karşı kendimizi daha fazla güvende hissederiz" dedi.


Kent yaşamının boğuculuğundan uzaklaşmak isteyen herkesi doğa sporları yapmaya davet eden Büyük Ayı ekibine, Okul Müdürü Selamet Küçükkör teşekkür ederek ekibi uygulamalı bir söyleşi için tekrar davet etti.


Farklı konularda yapılan söyleşilerin ufukları genişlettiği, böyle etkinliklerin daha sık yapılması gerektiği öğrenciler tarafından belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.