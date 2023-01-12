İhlas Haber Ajansı

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Öğrencilere hayvan sevgisi aşılanıyor

Tepebaşı Belediyesi ile birçok kurum, STK ve gönüllünün birlikteliği ile hayata geçirilen Can Dostum projesi ile, öğrencilere hayvan sevgisi aşılanıyor.


Tepebaşı Belediyesi sokak hayvanlarının yaşam şartlarını iyileştirebilmek adına örnek çalışmalara devam ederken, kentteki sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler ile iş birliği halinde hayata geçirilen Can Dostum projesi sürüyor.


Proje ile çocuklara hayvan sevgisi aşılamak amacı ile eğitimler de gerçekleştiriliyor. Son olarak Bahçeşehir Koleji'nde Tepebaşı Belediyesi'nde görevli veteriner hekim tarafından ilkokul 3. ve 4. sınıf öğrencilerine eğitim verildi. Sunumda hayvan sevgisi, sokakta yaşayan hayvanlara nasıl davranılması gerektiği, aşılama, kısırlaştırma konuları öğrencilere anlatıldı. Etkinlikte çocukların soruları da cevaplandırılırken, öğrencilere katılım belgesi de verildi.


Okul yetkilileri ve öğrenciler de etkinlikten dolayı memnuniyetini belirterek, Tepebaşı Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti.

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