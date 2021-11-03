Öğrencilere iklim bilinci aşılanıyor

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'nin uzman eğitmenleri tarafından anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik “İklim değişikliği ve enerji yönetimi” eğitimleri veriliyor.

Tepebaşı Belediyesi, hayata geçirdiği birçok proje ve düzenlediği eğitim programlarıyla iklim değişikliği konusuna dikkat çekmeye devam ediyor. Tepebaşı Belediyesi İklim Değişikliği Müdürlüğü uzmanları, 2021-2022 eğitim-öğretim dönemiyle birlikte kentte öğrenim gören öğrencilere yönelik ikim değişikliği ve enerji yönetimi eğitimlerini sürdürüyor. Gelen talep doğrultusunda 8 okulda eğitim programları düzenlendi. Ekim ayı boyunca gerçekleştirilen eğitimlerde toplam 973 öğrenciye, iklim değişikliği ve enerji yönetimi anlatıldı. Eğitimlerde öğrencilere; çevresel problemler, geçmişten günümüze insan ve çevre ilişkisi, küresel ısınma ve iklim değişikliği, nedenleri, etkileri, çözüm önerileri, sera gazları, karbon ayak izi, enerji verimliliği ve tasarruf konularında detaylı bilgi verildi. Ayrıca eğitimlerde, iklim değişikliği ve tasarruf konularına ilişkin eğitici videolar da izletildi.

Uzman eğitmenler tarafından küresel iklim değişikliğiyle mücadele için yürütülen ulusal çabalara, yerel düzeyde de katkı sağlanmasının son derece önemli olduğu ve iklim değişikliği ile mücadele konusunda öncelikle çocuklar olmak üzere tüm vatandaşlarda farkındalığın arttırılması gerektiğine vurgu yapıldı. Değişime öncelikle bireylerin kendi yaşantılarından başlaması gerektiğine de dikkat çekildi.