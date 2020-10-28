Öğrencilere ücretsiz maske ve dezenfektan desteği

Yüz yüze eğitimin başladığı 21 Eylül tarihi öncesinde il genelinde okullarda gerekli tüm dezenfeksiyon çalışmaları tamamlandığı gibi gerekli hijyen ve dezenfektan ihtiyaçları da Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından karşılanıyor. Eskişehir Valiliği himayesinde çalışmalarına aralıksız devam eden İl Milli Eğitim Müdürlüğü Covid-19'la mücadelede en çok ihtiyaç duyulan koruyucu maskeden, temizlik ve dezenfeksiyon ürünlerine, yüz koruyucu siperlikten koruyucu tuluma kadar çeşitli ihtiyaçların üretimi ve temini İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve bağlı kurumlarca gerçekleştirilerek, okullarda öğrenim görev öğrenci ve öğretmenlerin kullanımına sunuluyor.

“1 Milyon 414 bin adet maske, 40 bin 486 litre dezenfektan okullara dağıtıldı”

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün konu hakkında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gazi Yakup Satar Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi, Habip Edip Törehan Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi, Gazi Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi, Atatürk Meslek Teknik ve Anadolu Liseleri, Halk Eğitim Merkezleri ve Olgunlaşma Enstitüsü'nde üretilen maske, siperlik maske, koruyucu önlük ve dezenfektan malzemeleri ile firmalardan satın alınarak temin edilen malzemeler öğrencilere dağıtılmaya devam ediyor. Bugüne kadar okullarımıza 1 milyon 414 bin adet maske, bin 700 adet siperlik maske, 4 bin 550 adet eldiven, 40 bin 486 litre dezenfektan, 20 bin 253 litre sıvı sabun, 338 adet hijyen standı, 260 adet ateş ölçer, 109 adet dezenfektan makinesi ve aparatı, 65 adet tulum ile 39 adet covidmatik dağıtıldı. Okullarda yüze yüze eğitim 1, 2, 3, 4, 8 ve 12. sınıfların ardından 5. ve 9. sınıf öğrencileri için de 2 Kasım'da başlıyor. Ders başı yapacak binlerce öğrencinin maskeleri de okullara dağıtılmaya devam etmekte olup, okulların ihtiyaç duyması halinde talepler anında karşılanıyor."