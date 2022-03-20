Öğrencilere yemek desteği 3 noktada sürüyor

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'nin, kentteki üniversite öğrencileri için “Gel beraber olsun” sloganı ile başlattığı ücretsiz yemek hizmeti yoğun ilgiyle devam ediyor.

Hafta içi her gün 2 Eylül Gençlik Merkezi, Zişan Kızılcıklı Belde Evi ve Tepebaşı Belediyesi Yemekhanesi'nde öğrencilere akşam yemeği ücretsiz olarak sunuluyor. Nihal-İsmail Akçura Aşevi'nde uzman belediye personeli tarafından özenle pişirilen yemekler, öğrencilere akşam 18.00-20.00 saatleri arasında ikram ediliyor. Üniversiteliler, öğrenci belgesi ibraz ederek 3 noktada hizmete sunulan yemek ikramından faydalanabiliyor.

Öğrencilerden teşekkür notları

Ücretsiz yemek hizmetinden çok memnun olduklarını dile getiren öğrenciler, Tepebaşı Belediyesi'ne teşekkürlerini iletiyor. Tepebaşı Genç Fikirler Panosu'na yazdıkları notları yapıştıran gençler, “Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Çok faydalı bir hizmet, öğrenciler için çok büyük bir destek. Bu zor zamanlarda yanımızda olduğunuz için teşekkürler. Sizin gibi iyi insanlar iyi ki varlar. Bu ekonomik krizde bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkürler” ifadelerini kullandı.