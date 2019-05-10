Öğrencilerin ‘Bahar Panayırı' coşkusu

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından düzenlenen geleneksel ‘Bahar Panayırı'nda öğrenciler el emeği göz nuru ürünlerini sergiledi.

Yunus Emre Yerleşkesi Güzel Sanatlar Fakültesi bahçesinde düzenlenen panayırda öğrenciler yıl boyunca yaptıkları çalışmaları, küçük sanatsal objeleri, nitelikli eşyaları satıyor. Öğrenciler bu panayır sayesinde yaptıkları çalışmaları tanıtırken sanat eseri edinmek isteyenler de sergideki ürünlerden alarak öğrencilere maddi destek oluyor. Yılda kış ve bahar panayırı olmak üzere 2 kez düzenlenen etkinlikte özellikle Cam, Seramik, Baskı Sanatları, Resim ve Heykel Bölümü öğrencilerinin çalışmaları yer alıyor.

“Eserlerin tamamı öğrencilerin el emeği”

Düzenlenen panayırı değerlendiren Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğrencisi Ahmet Erdoğan, “Burada birbirimizle kaynaşıyoruz, üniversiteye dışarıdan gelen vatandaşla kaynaşıyoruz. Onlar yaptığımız işleri görüyor, destek veriyor biz de çok cazip fiyatlarla sanat eserlerine ulaşmalarını sağlıyoruz. Herkes memnun oluyor, eğlenceli geçiyor. Panayır hakkında da genellikle olumlu tepkiler alıyoruz. İlgi çekiyor, fiyatlar da çok uygun olduğu için şaşırıyorlar ilk başta. Buradaki işlerin tamamı öğrencilerin el emeği olan sanat eserleri. Seri üretim aksesuar ya da hediyelik eşya değiller. Bir de sanat eserine böyle çok cazip fiyatla sahip olmak da normalde pek mümkün değil, bu fiyatlar panayırımıza özel. Sergi açmak için galeriyle anlaşıp çalışıyor olsak bu rakamlar imkansız, Eskişehirliler bu fırsatı değerlendirmeli” dedi.

“Her öğrenci kendi özgün işlerini buraya koyup sergiliyor”

Cam Bölümü öğrencisi İbrahim Karademir ise, “Her sene düzenlenen geleneksel bahar panayırımız iki gün sürüyor. Bu panayır çerçevesinde öğrenciler yıl boyu yaptıkları işlerini okulun kendilerine tanıdığı imkanlarla satışa sunma şansı elde ediyorlar. Bunun yanında misafirleriyle öğrencisiyle gayet güzel neşeli bir panayır ortamı oluşuyor. Her öğrenci kendi özgün işlerini buraya koyup sergiliyor ve bunlardan harçlık çıkartmaya çalışıyor. Tanıtım iyi yapıldı dışarıdan gelenler de çok oldu, ama 2 gün olması biraz dezavantaja dönüşüyor, panayırı duyuyorlar, ancak sonlarına doğru gelebiliyorlar ya da bitmiş oluyor” ifadelerini kullandı.