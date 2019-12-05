Öğrencilerin İngilizce ve dijital yeterliklerini geliştiren proje

Eskişehir Mehmet Gedik Ortaokulu İngilizce Öğretmeni Selda Kul Baştürk'ün kuruculuğunu yaptığı "Adventure Train'' adlı eTwinning projesi tüm hızıyla sürüyor.

Proje ortakları olan Mehmet Gedik Ortaokulu İngilizce Öğretmenleri Derya Doğru ve Deniz Ökten Dakkur da projede ortak olarak görev yaparken, Eskişehir Tepebaşı Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu da ortak olarak yer alıyor.

Projenin oyuncak maskotu olan macera treni ve içerisinde Eskişehir'i anlatan çalışmaların bulunduğu defter, Mehmet Gedik Ortaokulu proje ekibi tarafından Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu'na götürüldü. Okul müdürü Abdulvahap Eyidil, proje ekibinden proje ile ilgili bilgi aldı. Proje defteri ve tren maskotu Türkiye'de 14 farklı şehir gezdikten sonra Sırbistan, Ukrayna ve Portekiz'e gidecek.

Adventure Train projesi kurucusu Selda Kul Baştürk, proje ile ilgili şu bilgileri verdi:

"Projemiz, öğrencilerimizin oyunlarını kendilerinin oluşturmalarını, ortak ülke ve şehirlerin kültürlerini tanımalarını ve dijital uygulamaları eğitime entegre etmelerini amaçlıyor. Bu proje ile öğrencilerin İngilizce ve dijital yeterlikleri geliştirilmiş olacak.''