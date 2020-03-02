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Öğrencilerin kültür kutusu Portekiz'de

Eskişehir Mehmet Gedik Ortaokulu İngilizce Öğretmeni Selda Kul Baştürk’ün kuruculuğunu yaptığı Adventure Train adlı eTwinning projesi devam ediyor.

Eskişehir Mehmet Gedik Ortaokulu İngilizce Öğretmeni Selda Kul Baştürk'ün kuruculuğunu yaptığı Adventure Train adlı eTwinning projesi devam ediyor.


Projede "kültür vagonu'' adlı bölümde öğrenciler eşleştikleri il ile ilgili araştırma yaptılar ve okullar birbirlerine kültür kutuları yolladılar. Selda Kul Baştürk ve öğrencileri, Portekiz'in Santarem bölgesi ile ilgili araştırma yapıp video oluşturdular ve içerisinde lokum, met helvası, lüle taşı, nazar boncuğu, cezve, fincan gibi Eskişehir ve Türk kültürünü anlatan eşyaların olduğu kutuyu Portekiz'e gönderdiler. Mehmet Gedik Ortaokulu öğrencileri için de Portekiz'den kültür kutusu geldi. Kutunun içinde danteller, oyuncak bebek, horoz figürlü eşyalar, el boyaması bayraklar, magnetler ve resimler olan kutu öğrenciler tarafından heyecanla açıldı.


Proje kurucusu Selda Kul Baştürk, bu proje ile öğrencilerin oyunlar ile ortakların kültürlerini daha iyi tanıdıklarını ve oluşturdukları içerikler ile dijital yeterliliklerinin ve hayal güçlerinin geliştiğini belirtti.

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