Öğrencilerin LGS sınavı yaklaştıkça yardımcı kitap ve deneme setlerinin satışı da arttı

Eskişehir'de Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek 8. sınıf öğrencilerine sınav günü yaklaştıkça yardımcı kitap ve deneme setlerinin satışı da arttı.

Ortaöğretimde okuyan 8. sınıf öğrencilerinin liseye geçiş dönemi için basamak olan ve 4 Haziran 2023 tarihinde yapılacak LGS sınavı hazırlıkları sürüyor. Süre yaklaştıkça yardımcı kaynak ve deneme sınavları satan kitapçılarda LGS mesaisi devam ediyor. Eskişehir'de LGS sınavına yönelik test kitabı ve deneme setleri satan kitapçı esnafı, sınava girecek öğrencilerin sınav günü yaklaştıkça kaynak kitaplara ilgi gösterdiğini söyledi.

Bir yıldır Eskişehir'de kitapçılıkla uğraşan Hafize Turan, sınav zamanı yaklaştıkça öğrencilerin kitaplara ilgisinin arttığını ifade etti. Sınava girecek öğrencilerin maddiyat nedeniyle kampanyalı kitaplara ilgi gösterdiklerini belirten Turan, “Sınav zamanı yaklaştıkça kitap satış yoğunluğu birinci döneme göre artışta. Öğrenciler başarılı olmak için kitaplara ilgi gösteriyorlar. Türkçe ve matematik kitaplarına yoğunluk gösteriyorlar. İnternetten buldukları kaynakları bize gelip çıktılarını almayı teklif ediyorlar ama yasal haklardan dolayı buna müsaade etmiyoruz. Okullarda öğretmenlerinin hazırladıkları dokümanları bastırmayı daha çok tercih ediyorlar. Kendi öğretmenleri hazırlıyorsa bize e-posta yoluyla gönderip çıkartıyorlar. Öğrencileri kitap almak maddi açıdan bazen zorladığı için bu talep fazla olabiliyor fakat yasal nedenlerden dolayı yardımcı olamıyoruz. Elimizdeki kaynak kitaplara yöneliyorlar. Ortalama bir LGS'ye hazırlık kitabını 50 ile 200 lira arasında satıyoruz. Öğrenciler kitapları seçerken kolay, orta ve zor kriterlerini de göz önüne alıyorlar. Daha çok orta zorlukta olan kitapları tercih ediyorlar. Zor seviyedeki kitaplar kendilerini moral olarak bozabiliyor” dedi.