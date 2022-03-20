Öğrencilerin ormanları korumak için bestelediği şarkı beğeni topluyor

Eskişehir’de ilkokul öğrencileri tarafından “Cebimdeki Notalar” projesi kapsamında bestelenen orman şarkısı beğeni topluyor.
Eskişehir'de ilkokul öğrencileri tarafından “Cebimdeki Notalar” projesi kapsamında bestelenen orman şarkısı beğeni topluyor.
Türkiye'nin 10 ayrı ilinden 10 öğretmen ve Azerbaycan'dan 1 öğretmenin bir araya gelerek kurduğu e-twinning projesi olan “Cebimdeki Notalar”, öğrencilerin yazdığı şiirleri yine öğrenciler ile besteleyerek çocuk şarkılarına dönüştürüyor. Odunpazarı Şehit Yalçın Baykuş İlkokulu 4-A sınıfı öğretmeni Ebru Kapaklıkaya, öğrencileri ile birlikte yürüttüğü “Cebimdeki Notalar” projesi kapsamında şarkı besteledi. Orman yangınlarına duyarsız kalınmaması ve gerekli bilincin oluşması amacıyla hazırlanan şarkı yoğun ilgi gördü.