Öğrencilerin sınav stresini velileri anlattı

Tüm yurtta Korona virüs (Covid-19) önlemleri altında yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi ‘nde (TYT) dışarı çocuklarını bekleyen veliler evlatlarının sınav sürecini anlattı.

Sınavdan dolayı bugün ve yarın belli saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanırken, ülke genelinde sınava 2 milyon 437 bin, Eskişehir'de ise 25 bin 354 aday girdi. Saat 10:15 itibariyle başlayan TYT 165 dakika sürecek. Bu kapsamda Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde (ESOGÜ) çiçeği burnunda üniversite adaylarını bekleyen veliler Yasin-i Şerif ve Kur'an-ı Kerim okuyarak çocuklarına destek oldu. Pandemi önlemleri çerçevesinde yapılan sınavda öğrenciler sınıflarda ter dökerken, bazı veliler tüm uyarılara rağmen sosyal mesafe konusunda sınıfta kaldı.

“En düşük not ortalamalı sınav olacak diye tahmin ediyorum”

Sınava giren kızının yaşadığı stresli süreci anlatan Ahmet Över, "Şu anda kızım sınavda. Pandemi süreci çocukların tamamını etkiledi bence. Çünkü son 2-3 ay kala dışarı çıkamadı, okula gidemedi. Uzaktan eğitimin çok faydalı olduğuna inanmıyorum. Dolayısıyla sınavın ileri bir tarihe ertelenmesi taraftarıydım. Hepsinin haklarında hayırlısı olsun ama bu sınav farklı olacak, tarihe geçecek. Normalde baya ciddi gidiyordu hazırlık sürecinde. Hem okuldan hem dışarıdan takviye hocalardan destek alıyordu. Pandemi sürecinde 20 yaş altının sokağa çıkma yasağında olmasından dolayı hem okula hem de almış olduğu özel derslere gidemediği için tamamen evde kaldı, demorolize oldu. Tamamı için aynı şartlar hasıl oldu diye düşünüyorum. Sınav tarihlerinin değişmesi de çok etkiliyor. Sabah kahvaltıda yiyeceği zeytinin tanesi bile etkileyip stres yapıyorken ilk defa girecekleri bir sınavın ertelenmesi psikolojik rahatlık oluşturdu. Sonra tekrar geri çekilince strese girdiler tabi. Kızım doktor olmak istiyor. Hayaller yüksek ama gerçekte ne olacak ben de bilemiyorum. Cümlesinin hakkında hayırlısı olsun. Bugüne kadar yapılmış sınavlar arasında en düşük not ortalamalı sınav olacak diye tahmin ediyorum" dedi.

“Üzüldü diyebilirim hatta ağladı”

Ali Gözütok isimli veli ise, "Zorunlu bir sınav artık yapacak bir şey yok. Gereken önlemler alındıktan sonra bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Bugünlerde vakalar da arttı inşallah hayırlısı olur. Sınava hazırlanışında eğitim pek olmadı. Televizyonlarda bir eğitim oldu. Onun da ne kadar gerçekçi, sağlıklı olduğu bilinmiyor. Kendi çabalarıyla ne çalıştıysa o. İlk karar alındığında üzüldü diyebilirim hatta ağladı. Sonradan alıştı o da sürece. Yapacak bir şey yok. Bir ay sonra olsaydı ne değişirdi, o da bir muamma. İyi mi olurdu, kötü mü olurdu o da belli değil. Erkene alınması daha mantıklı oldu bence” diye konuştu.