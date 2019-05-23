İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Öğrencilerin tarım için yaptığı buluşlar umut verdi

Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, Ataturt Okulları’nın Eskişehir Vilayet Alanında açtığı standları gezdi.

Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, Ataturt Okulları'nın Eskişehir Vilayet Alanında açtığı standları gezdi. Öğrencilerin tarım alanında yaptığı çalışmaları memnuniyetle karşıladıklarını belirten Buluşan, “Öğrencilerimizin tarımdaki sorunlarımızı dikkate alan çalışmaları bizi son derece mutlu etti. Öğrencilerimizin akvaryum balıklarının atıklarıyla topraksız tarım ile yaptıkları marul üretiminde gübre çalışmaları çok güzel. Domates fidesinde yaptıkları antibiyotik kullanımı ve doğal ilaçsız üretimin daha verimli stressiz bir üretim yapılabildiğini gördük. Öğrencilerimize ve okulu yetkilerine ve hocalarımıza teşekkür ediyorum. Buradaki çalışmaların ilgili yetkililer tarafından dikkate alınarak, tarım da uygulanabilirliği konusunda destek olmalarını bekliyoruz”dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.