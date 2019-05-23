Öğrencilerin tarım için yaptığı buluşlar umut verdi

Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, Ataturt Okulları'nın Eskişehir Vilayet Alanında açtığı standları gezdi. Öğrencilerin tarım alanında yaptığı çalışmaları memnuniyetle karşıladıklarını belirten Buluşan, “Öğrencilerimizin tarımdaki sorunlarımızı dikkate alan çalışmaları bizi son derece mutlu etti. Öğrencilerimizin akvaryum balıklarının atıklarıyla topraksız tarım ile yaptıkları marul üretiminde gübre çalışmaları çok güzel. Domates fidesinde yaptıkları antibiyotik kullanımı ve doğal ilaçsız üretimin daha verimli stressiz bir üretim yapılabildiğini gördük. Öğrencilerimize ve okulu yetkilerine ve hocalarımıza teşekkür ediyorum. Buradaki çalışmaların ilgili yetkililer tarafından dikkate alınarak, tarım da uygulanabilirliği konusunda destek olmalarını bekliyoruz”dedi.