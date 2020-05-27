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Öğrencilerle tıklım tıklım dolup taşan kampüs boşalınca doğal güzellik kimsesiz kaldı

Dünyayı etkisi altına alan Korona virüse karşı alınan tedbirler çerçevesinde eğitime ara verilmesinin ardından öğrencilerinin çoğunluğu memleketlere dönen Anadolu Üniversitesi’nde kampüs alanında, hem bahar hem de yağan yağmurdan sonra oluşan doğal güzellik kimsesiz kaldı.

Dünyayı etkisi altına alan Korona virüse karşı alınan tedbirler çerçevesinde eğitime ara verilmesinin ardından öğrencilerinin çoğunluğu memleketlere dönen Anadolu Üniversitesi'nde kampüs alanında, hem bahar hem de yağan yağmurdan sonra oluşan doğal güzellik kimsesiz kaldı.


Covid-19 nedeniyle eğitime ara verilen tüm Türkiye'deki üniversite kampüsleri öğrencisiz kaldı. Türkiye'nin en güzel üniversite kampüslerden biri, örgün ve açık öğretim öğrencileriyle birlikte dünyada en çok öğrenciyi barındıran Anadolu Üniversitesinde de, her zaman tıklım tıklım öğrenci dolu kampüs sokakları, bahçeleri, normalde 7/24 açık olan kütüphanesi artık bom boş kaldı.


Söz konusu artık öğrencilerin kampüste bulunmadığı nedeniyle ülke genelinde en güzel üniversite kampüsleri arasından ilk sıralarda yer alan Anadolu Üniversitesi, Yunus Emre Kampüsüte bahar günlerin gece ve gündüzünde oluşan doğal manzarayı tadacak kimse kalmadı. Üniversite girişinde bulunan doğal parkı, şelalelerin bulunduğu Japon parkı, Peron kahvesi, kütüphane ve cami çevresi, İletişim Bilileri Fakültesi gibi doğayı barındırarak normal süreçte öğrenci ve öğretmenleri doğayı hissettiren kampüs alanlarda artık çay fincanı üfleyen veya çekirdek çitleyen, arkadaşlarla sohbet eden öğrencileri de bulunmuyor.


Öte yandan son iki günde ara sıra yağan yağmur kampüsteki bu bahar güzelliğini bir kat daha artırırken üniversite tarafından sosyal medya üzerinde paylaşılan fotoğraflarını takip eden öğrenciler biraz da olan kampüstan uzak kalma hasretini gideriyor. Öğrenciler ise paylaşılan fotoğrafların altında üniversiteyi özlediği ve en kısa sürede kampüse geri dönmeyi beklediği ifade ediyor.

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