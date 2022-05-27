Öğretmen adayları ‘Doğa Stajı Programı'nı tamamladı

Tepebaşı Belediyesi ile Sakin Okul Eğitim Kültür ve Sanat Derneği iş birliğinde hayata geçirilen Yeryüzü Ekoloji Okulu'nda düzenlenen ‘Doğa Stajı Programı'na katılan 50 öğretmen adayı çalışmalarını tamamladı.

Anadolu Üniversitesi Okul Öncesi ve Sınıf Öğretmenliği öğrencisi 50 öğretmen adayının, Yeryüzü Ekoloji Okulu'nda 11 farklı atölye çalışması düzenlediği ‘Doğa Stajı' tamamlandı. Program çerçevesinde öğretmen adayları, çocuklar ile Sakin Okul Derneği gönüllü eğitmenlerinin vermiş olduğu atölye çalışmalarında buluştu. Öğrenciler, atölye çalışmalarında edindikleri bilgileri 4'erli gruplar halinde Yeryüzü Ekoloji Okulu'nda ve 23 Nisan Çocuk Sanat Merkezi'nde uygulama imkanı da buldu.

Öğretmen adaylarına katılım belgesi, üniversite öğrencilerine atölye kolaylaştırıcılığı yapan eğitmenlere de teşekkür belgesi takdim edildi. Düzenlenen törene; Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Sakin Okul Eğitim Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Ferhat Taşdelen, eğitmenler, dernek yönetimi ve programda yer alan 50 öğretmen adayı katıldı.

“Staj sürecinde dersine verimli şekilde çalışan öğretmen adaylarımızı kutluyorum”

Törende konuşma yapan Taşdelen, “Biz 40 yıl önce, öğretmenlerin staj uygulamasında sınıfta en arkada oturur dersi dinlerdik. Şu anda da aynı uygulama var. Biz aslında bu uygulamayı yıktık diyebilirim. 3 ayda güzel bir doğa stajı geçirdik. Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç'a çok teşekkür ediyorum. Staj sürecinde dersine verimli şekilde çalışan öğretmen adaylarımızı kutluyorum. Bu çalışmalarımızı ilerleyen dönemde artırarak devam ettireceğiz” diye konuştu.

“Teori ile pratiği birleştirdiniz”

Programa katılan öğrencileri tebrik eden Başkan Ataç, “Öğrenmenin en iyi yolu, teori ile pratiği birleştirmektir. Bugün gerçekleştirdiğimiz bu tören de tamamen bu birleşme ile ilgili. Şu anda bulunduğumuz Yeryüzü Ekoloji Okulu da Türkiye'de çok nadir bir proje. Sakin Okul Derneğimiz ile birlikte bu çalışmayı yaptık, ekoloji ve doğaya verdiğimiz önem çok büyük. Bugün sertifika alan genç öğretmen adaylarımızı kutluyorum” dedi.

Tören, öğrencilere katılım belgesi ile destek olanlar ve eğitmenlere teşekkür belgelerinin takdim edilmesi ile sona erdi.