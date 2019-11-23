Öğretmen anneye 7 yaşındaki oğlundan duygulandıran hediye

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde bulunan Şehit Kamil Üngör Ortaokulu öğrencisi Mustafa Yılmaz'ın elleri ile hazırladığı Öğretmenler Günü hediyesi, okul müdiresi olan annesini duygulandırdı.

Okul Müdiresi Ferah Nuray Yılmaz'a 7 yaşındaki oğlundan duygulandıran Öğretmenler Günü hediyesi verildi. Şehit Mustafa Akbaş İlkokulu 2ci sınıf öğrencisi 7 yaşındaki Mustafa Yılmaz, babası Hasan Hüseyin Yılmaz ile birlikte okul müdiresi olan annesi Ferah Nuray Yılmaz'ın Öğretmenler Gününü kutlayarak babası ile birlikte almış oldukları hediyeyi verdi. Sevinci gözlere yansıyan Ferah öğretmen; ''Öğretmenlik yaşamım boyunca aldığı en güzel ve değerli hediye oğlum Mustafa'nın kendi yapmış olduğu ebru çalışması oldu, çok mutlu oldum'' diye belirtti.

Oğlu Mustafa Yılmaz ise; ''Annem Öğretmenler Günün kutlu olsun, seni çok seviyorum. Bu mutlu gününde yanında olmak istedik'' dedi.