Öğretmenler Günü özel konseri

Tepebaşı Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu (THM), 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel bir konser ile izleyici karşısına çıktı. Aytaç Karausta şefliğinde Tepebaşı Belediyesi Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde sahne alan koro, sevilen türküleri öğretmenler için seslendirdi. Konsere çok sayıda eğitimci ve müziksever katıldı. İki bölümden oluşan konserde koro; Öğretmen Öğretir, Benim Adım Öğretmen, Mektebin Bacaları, Öğretmene Varamadım gibi günün anlamına uygun eserlerin yanı sıra sevilen türküleri de icra etti.

İzleyicilerden tam not alan Öğretmenler Günü Konseri ayakta alkışlandı.