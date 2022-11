Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrası tarafından gerçekleştirilen 24 Kasım Öğretmenler Günü ve Nesrin Çağlar'ı Anma Konseri, yoğun bir ilginin ardından çiçek takdimleri ile son buldu.

Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrası tarafından 24 Kasım'a özel "Öğretmenler Günü ve Nesrin Çağlar'ı Anma Konseri" Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Opera ve Bale Salonu'nda gerçekleştirildi.

Orkestra Şefi Öğr. Gör. Murat Göktaş önderliğindeki orkestraya klarnette, Kaya Kılıç ve İlkay Ak solist olarak eşlik etti. Konserde; Jean Sibelius'tan "Valse Triste", Franz Krommer'den "İki Klarnet Konçertosu Op.35 Me Bemol Majör, Allegro, Adagio, Rondo" Volfgang Amadeus Mozart'tan "Senfoni No, 40, Molto Allegro, Andante, Menuetto (Allegretto), Finale (Allegro assai) eserleri seslendirildi. Dinleyicilerden tam not olan konserde, Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarından emekli olan, sanat destekçisi Nesrin Çağlar'ın sevgiyle anılmasının ardından çiçek takdimiyle son buldu.

Konsere; Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Rektör Yardımcısı Fatih Temizel, Vali Yardımcısı Ali Çetin ve eşi, Eskişehir Tepebaşı Kaymakamı Mustafa Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Ercan Atasoy ve eşi, Nesrin Çağlar'ın ailesi ve pek çok kişi katılım gösterdi.