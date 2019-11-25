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Öğretmenler Günü'nü 16 kilometrelik yürüyüş ile kutladılar

Eskişehir Doğa Aktiviteleri Grubu, ’24 Kasım Öğretmen Günü’ dolayısıyla düzenledikleri etkinlikte 16 kilometre doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Eskişehir Doğa Aktiviteleri Grubu, '24 Kasım Öğretmen Günü' dolayısıyla düzenledikleri etkinlikte 16 kilometre doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.


Eskişehir Doğa Aktiviteleri Grubu olarak '24 Kasım Öğretmenler Günü' dolayısıyla Alapınar-Sakarıkaracaören Esdağ rotasında 16 kilometrelik doğa güzellikleri arasında bir yürüyüş düzenlendi. Etkinliğe 30 kişi katıldı. Yürüyüş Alapınar Köyünden başlayarak, bin 310 metre yükseklikteki Merdiven Tepe ve Çatal Tepe'den ormanlık alana sahip yamaçlardan Gökçekaya Barajı manzaralı inişlerden Sakarıkaracaören köyüne kadar devam etti. Ayrıca yürüyüş sırasında verilen molalarda kısa piknikler yapıldı.

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