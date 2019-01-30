Öğretmenler İtalya'da eğitim aldı

Eskişehir Mehmet Ali Yasin İlkokulu bünyesinde kurulan Öğretmen Akademisi (MAYİ) üyeleri, “Eğitimde Müzik ve Drama Kullanımı – Müzikal Sınıflar” projesi kapsamında İtalya'ya gitti.

Orff Schulwerk yaklaşımlı ders anlatımı, dans ve müzik terapisi gibi başlıklar bulunan uygulamalı bir eğitim almak ve mesleki yetkinlik kazanmak için Okul Müdürü Sedat Aslan başkanlığında, 2 müdür yardımcısı ve 7 öğretmenden oluşan proje ekibi, 19-28 Ocak tarihleri arasında İtalya'nın Roma şehrinde Erasmus+ KA101 Okul Personeli Eğitimine katıldı. Öğretmen Akademisi (MAYİ) tarafından yürütülen ve 4 bin 906 başvuru içerisinden kabul edilen projenin fonunu Avrupa Birliği Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı karşıladı.

Alınan bir haftalık kapsamlı eğitim ile ilgili konuşan Okul Müdürü Sedat Aslan, projenin yenilikçi ve çağdaş eğitim metotlarını içerdiğini belirtti. Kaldırımlardan sınıflara kadar müzik ile eğitimin toplumun tüm kesimlerini kapsayacağını aktaran Aslan, “'Eğitimde Müzik ve Drama Kullanımı – Müzikal Sınıflar' başlıklı projemiz ile okul öğretmenleri eğitimde müzik ve drama kullanımı, Orff Schulwerk pedagojisinin farklı eğitim kademelerinde eğitim ve öğretime entegre edilmesi üzerine çalışacak. Ayrıca projenin en önemli çıktılarından biri olan ve ilimizde ilk defa uygulanacak Orff Drama sınıfı ile farklı sınıf kademelerinden ve branşlardan öğretmenlerimiz daha aktif, verimli ve her öğrencinin farklı öğrenme alanlarına hitap edecek inovatif bir ders süreci geçireceklerini umut ediyoruz. Alınan eğitim ile anlatılan konuları müzikle, dansla, drama ile ritimle, öğretmenin ve öğrencinin kendi ortaya koyduğu doğal gelişen yöntemlerle anlatılmasını sağlayacağız. Ve böylece daha eğlenceli, daha katılımlı ve verimli bir ders süreci gerçekleştirecekler. Özel eğitim gerektiren öğrencilerimizin derse katılım ve öğrenme süreçlerini iyileştirmek ve projeyi her kademede bir okula örnek müzikal sınıflar açarak yaygınlaştırmayı sağlamak projenin amaç ve hedefleri arasında” şeklinde konuştu.