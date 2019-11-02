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Öğretmenler Kupası'nda Çifteler il birincisi oldu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Türkiye Öğretmenler Kupası’nda Çifteler Milli Eğitim Müdürlüğü adına turnuvaya katılan öğretmenler Eskişehir birincisi oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Türkiye Öğretmenler Kupası'nda Çifteler Milli Eğitim Müdürlüğü adına turnuvaya katılan öğretmenler Eskişehir birincisi oldu.


MEB tarafından gerçekleştirilen Türkiye Öğretmenler Kupası'nın Eskişehir ayağında Çifteler takımı birinci oldu. Çifteler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öğretmenleri, Tepebaşı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı öğretmenleri Porsuk Spor Salonu'nda yapılan futsal maçında 6-4 yenmeyi başardı. Bu sonuçla Çifteler takımı, turnuvanın bir sonraki ayağında İzmir'de yapılacak olan maçlara katılmaya hak kazandı.

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