Okçuluk şampiyonasından madalya ile döndüler

Takım sporcuları, profesyonel bir eğitim ya da spor kulübü desteği almadan okul bünyesinde yaptıkları kısa süreli çalışma ile il genelinde yapılan müsabakalarda birincilik kazandıktan sonra Eskişehir'i temsilen Türkiye Şampiyonasına katıldılar. Şampiyonada, 87 okuldan 289 sporcunun katıldığı Küçükler kategorisinde Erkek Takımı Türkiye 3. sü olurken, Kız Takımı ise Türkiye 8.si oldu.

Seyyid Battal Gazi İmam Hatip ortaokulu Müdürü Yusuf Gül; "Bu başarının ilimizin tanıtımına katkı sağlayacağına ve özellikle okul çağındaki çocukların geleneksel okçuluk sporuna olan ilgilerini artıracağına inanıyorum" diye belirtti.