Okey ıstıkasıyla darp edilen 62 yaşındaki adam hastanelik oldu

Eskişehir'de alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 62 yaşındaki bir şahıs baba ve oğul olduğu iddia edilen 2 kişi tarafından darp edilerek hastanelik oldu.

Olay, İstiklal Mahallesi Çınarcık Sokak'ta bulunan bir kıraathanede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 62 yaşındaki Osman Ö. ile baba ve oğul oldukları iddia edilen 2 kişi arasında alacak verecek meselesinden dolayı tartışma çıktı. Büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile 62 yaşındaki Osman Ö. darp edildi. Kıraathanede bulunan ıstaka ile de darp edildiği iddia edilen Osman Ö., olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince tedavi altına alınmak üzere Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri olay yerinden kaçan baba ve oğlunun yakalanması amacıyla çalışma başlattı.