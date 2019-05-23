Oklubalı'nda artık her öğrencinin bir dikili ağacı var

Eskişehir İnönü Belediyesi, Orman Bölge Müdürlüğünün katkıları ve Oklubalı Sabri Kahvecioğlu Orta Okulu'nda okuyan öğrencilerle birlikte Oklubalı Mahallesi'nde fidan dikti.

Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Oklubalı Sabri Kahvecioğlu Ortaokulu'nda eğitim gören 125 öğrenciyle birlikte Oklubalı'nda yol kenarları ve yeşil alanlara fidan dikti. Öğrencilere ağaç dikme ve koruma bilinç kazandırmak ve diktikleri ağaçları sahiplenmelerini sağlamak amacıyla her öğrenciye bir kimlik kartı çıkartıldı ve dikilen ağaçlara bu kartlar bağlandı. Ağaçlar belirli aralıklarla kendilerini toprakla buluşturan öğrenciler tarafından bakımdan geçirilecekler.

Fidan dikim etkinliğinde öğrencileri yalnız bırakmayan İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, ülkenin ve şehrin ağaçlandırılmasının her vatandaşın birincil görevleri arasında olduğunu söyleyerek “Teknolojik gelişim, hızlı nüfus artışı ve doğal kaynakların bilinçsizce tüketildiği günümüzde dünyanın ciğerleri olan ağaçları toprakla buluşturan her çalışmanın önemini çocuklara aşılamak gerekmektedir” dedi.

Oklubalı Mahallesinde gerçekleştirilen fidan dikim faaliyetine İnönü İlçe Milli Eğitim Müdür Muhammet Büyük, İlçe Müftüsü Mustafa Şenol, Belediye Meclis Üyeleri, Orman Bölge Müdürlüğü Eskişehir İşletme Müdürü Doğan Kiras, Şube Müdürleri Gürbüz Akbaş, Levent Özpolat ve Okul Müdürü Mustafa Şayan katıldı.

İnönü Belediyesi tarafından geliştirilen, Orman Bölge Müdürlüğü tarafından desteklenen ve Oklubalı Sabri Kahvecioğlu öğrenci ve öğretmenlerinin işbirliğiyle gerçekleştirilen fidan dikme kampanyasında dişbudak, çınar, ıhlamur, karaçam ve atkestanelerinden oluşan 250 fidan toprakla buluşturuldu.