İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Oksijen tüpünün hortumu patladı işçi ağır yaralandı

Eskişehir’de beyaz eşya yetkili serviste çalışan işçi, tamir aracında bulunan oksijen tüpü hortumunun patlaması sonucunda ağır yaralandı.

Eskişehir'de beyaz eşya yetkili serviste çalışan işçi, tamir aracında bulunan oksijen tüpü hortumunun patlaması sonucunda ağır yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Güllük Mahallesi Emek Sokakta bulunan bir beyaz eşya yetkili servisinde çalışan İbrahim Y. (25), serviste kullanılan minibüste iken henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı oksijen tüpünün hortumu patladı. Patlama etkisi ile işçi ağır yaralandı. Yaralı işçi olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi ne kaldırıldı. Yaralı işçinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay sonrasında Olay Yeri İnceleme ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.