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Okul bahçesinden teleskopik demir kalıpları çaldılar

Eskişehir’de bir okulun bahçesine pansiyon inşaatı yapmak için bırakılan demir kalıplar çalındı.

Eskişehir'de bir okulun bahçesine pansiyon inşaatı yapmak için bırakılan demir kalıplar çalındı.


Edinilen bilgilere göre, olay Yenikent Mahallesi Uluçam Sokağı'nda bulunan Fatih Fen Lisesi bahçesinde meydana geldi. Pansiyon yapılmak üzere bırakılan 200 bin lira değerindeki teleskopik demir kalıpların çalındığı ihbarını alan ekipler, olay yerine gitti. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin çalınan malzemeleri bir kamyonete yükleyerek olay yerinden uzaklaştığını belirledi.


Dede Mahallesi Hacıbekir Sokağı'nda plakaları sökülmüş bulunan kalıplar, inşaatın sorumlusuna teslim edildi.


Polis ekipleri, zanlıları yakalama çalışmalarına devam ediyor.

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