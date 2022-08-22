İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Okul demirlerinde sebze kurutuyorlar

Eskişehir’de kış aylarında tüketmek amacıyla biber kurutan mahalleli, okul demirlerini kurutma işlemi için kullandı.

Eskişehir'de kış aylarında tüketmek amacıyla biber kurutan mahalleli, okul demirlerini kurutma işlemi için kullandı.


Kentte yaz sıcaklarının etkisini göstermesinin ardından kış aylarının vazgeçilmezi olan kurutmalıklar, güneşe bırakılmaya başlandı. Biber, patlıcan, kabak ve domates gibi birçok çeşit sebzenin kış aylarında tüketilmesi için asırlardır uygulanan kurutma tekniği, bu yıl da devam etti. Okulların yaz tatilinde olması sebebiyle öğrencilerin olmamasını fırsat bilen vatandaşlar, Yenibağlar mahallesi Beraberlik sokakta bulunan Mehmetçik Anadolu Lisesi'nin bahçe demirlerinin kurutma işlemi için kullandı. İlginç görüntüler ortaya çıkarken görenlerin ise dikkatini çekiyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.