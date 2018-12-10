Okul kantini ve yemekhanelerinde çalışan personele Hijyen Eğitimi

Beş gün süren, il genelinde faaliyet gösteren resmi ve özel eğitim kurumlarının kantin ve yemekhanelerinde çalışan toplam 206 personel katıldı. Düzenlenen eğitimde, İl Müdürlüğü personelleri Gıda Mühendisi Zuhal Ünal Canbaz, Ziraat Mühendisi Dr. Ayşe Aydan Barut Ve Veteriner Hekim Dr. Hatice Olcay tarafından katılımcılara, gıda hijyeni, gıdalarda bulunması muhtemel tehlikeler, gıdaların bozulması ve bozulma nedenleri ile Gıda kaynaklı enfeksiyon ve zehirlenmeler konularında bilgi verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever, düzenlenen eğitimle ilgili yaptığı açıklamada; hijyen eğitimine katılan okul kantini ve yemekhanelerinde çalışan personele “Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği” kapsamında, hammaddenin kabulünden öğrencilere sunulmasına kadar geçen aşamalarda uyulması gereken kuralların anlatıldığını belirtti. Çocukların bağışıklık sistemlerinin çok güçlü olmadığı için gıda kaynaklı enfeksiyon ve hastalıklara daha açık olduklarını belirten Sever, çocukların sağlıklı beslenmelerini sağlamak amacıyla okul kantin ve yemekhanelerinin yılda en az iki kez denetlendiğini ifade etti. Çocukların sağlığını korumak konusunda kararlı olduklarını ve kantin denetimlerine aynı ciddiyetle devam edileceğini belirten İl Müdürü Sever, hijyen eğitimine katılan okul kantini ve yemekhane çalışanları ile eğitimde emeği geçen tüm personele teşekkür etti.