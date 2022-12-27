Okul kütüphanelerindeki kitap sayısı 1 milyona ulaştı

Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan "Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi" çerçevesinde Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğünce gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde okul kütüphanelerinde, kütüphane ve kitap sayılarında büyük artış sağlandı.

Okullardaki kitap sayısı 2021 yılında 416 bin 352 iken bu sayı yüzde 140 artışla Aralık 2022 döneminde 1 milyona ulaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Millî Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından sürdürülen "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi ile eğitimde fırsat eşitliğinin artırılması, öğrencilerin kitaplara rahatça ulaşması, okuma kültürü kazandırılarak öğrencilerin sorgulayan, araştıran, analitik düşünen ve bilgi üreten bireyler olarak yetişmeleri, kütüphanesi olmayan okullara yeni kütüphane yapılması, okullardaki mevcut kütüphanelerin ise yenilenmesi, zenginleştirilmesi hedeflendi.

"Kütüphanelerimiz bir yaşam merkezine dönüştü"

İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre; “Cumhurbaşkanımızın Recep Tayyip Erdoğan'ın kıymetli eşleri Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde Millî Eğitim Bakanlığımız tarafından yürütülen proje ile ilimizin tüm okullarında kütüphane açılarak öğrencilerimizin kitaba erişimi kolay hale kılındı. Kütüphanesi olmayan tüm okullarımıza kütüphane kurulurken, kütüphanesi mevcut olan okullarımızda da kütüphane içerikleri zenginleştirilerek daha modern bir görünüme kavuşturuldu. Kütüphanelerimiz, sadece kitap okunan bir mekândan ziyade bir yaşam merkezine dönüştü.” dedi.