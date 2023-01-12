Okul öncesi eğitimdeki okullarda ücretsiz yemek uygulaması başlıyor

Eskişehir'de 12 bin 83 öğrencinin okul öncesinde ücretsiz yemek uygulamasından yararlandırılması planlanıyor.

Okullarda ücretsiz yemek uygulaması genişletiliyor. 2023 yılında taşımalı öğrencilerin bulunduğu okulların tamamına ve anaokulu ile anasınıfındaki öğrencilere ücretsiz yemek verilecek. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2022-2023 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin başladığı 6 Şubat 2023'ten itibaren okul öncesi eğitimdeki çocuklara ücretsiz yemek verileceğini açıkladı. Eskişehir'de bağımsız anaokullarında eğitim gören 5 bin 401, anasınıflarında eğitim gören 6 bin 682 olmak üzere toplamda 12 bin 83 öğrencinin okul öncesinde ücretsiz yemek uygulamasından yararlandırılması planlanıyor. Eskişehir'de yemek hizmeti öncelikli olarak mutfağı bulunan okullarda öğrenciler için yemek hazırlanacak. Yetersiz kalınması durumundaysa yemekler öğretmenevleri ile yiyecek-içecek hizmetleri alanı bulunan mesleki ve teknik anadolu liseleri tarafından hazırlanacak. Öğünler, uzmanların danışmanlığında kalori hesapları yapılarak hazırlanacak.

“Tüm çocuklarımıza ücretsiz olarak yemek hizmeti vermeyi planlıyoruz”

Ücretsiz yemek hizmetinin öğrencilerin sağlıklı gıdaya ulaşması için önemli olduğunu vurgulayan İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, “Özellikle okul öncesi eğitim, mesleki eğitim, öğretmenlerin eğitimi gibi çok farklı alanlarda ve eğitimde fırsat eşitliğini artırmak için Bakanlığımızca çok ciddi yatırımlar gerçekleştirilmeye devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığımızın desteğiyle Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından geliştirilen çalışmada, taşıma eğitimde bulunan ve pansiyonlarda kalan 4 bin 364 öğrencimize ücretsiz yemek hizmeti sağlıyoruz. Şimdi bu çalışmayı genişleterek 6 Şubat'ta eğitim öğretim başladığı zaman, okul öncesi eğitimdeki tüm çocuklarımıza ücretsiz olarak yemek hizmeti vermeyi planlıyoruz. Öğrencilerimize ücretsiz yemek imkânının sağlanması noktasında başta Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer ve Eskişehir Valimiz Erol Ayyıldız olmak üzere tüm emeği geçenlere öğrencilerim ve eğitim camiamız adına teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.