Okul öncesi eğitimle geleceğe hazırlıyorlar

Seyitgazi'nin Kırka mahallesindeki minikler, okul öncesi yoğun eğitimle geleceğe hazırlanıyorlar.

Üç yaşında kreş eğitimiyle başlayan okul öncesi eğitim, çocukların gelişimde büyük önem arz ediyor. Öz güvenli, girişimci, sosyal bireyler yetiştirmenin ilk aşaması, okul öncesi eğitimden geçiyor. Yetişkin dönemdeki kişiliğin oluşturulmasında okul öncesi eğitimin büyük bir yere sahip oluyor.

Seyitgazi Milli Eğitim Müdürü Nazmi Avcı; çocuklara verilen eğitimin öncelikle ailede başladığını, daha sonra okulla, çevreyle devam ettiğini belirtti. Avcı, "Okul öncesi o kadar önemli ki, zeka gelişiminin yüzde 70'i bu yaşlarda hızlı bir şekilde ilerleme kaydetmektedir'' diye belirtti.

Kırka Anaokulu Müdiresi Zeynep Filiz ise; ''Üç yaşındaki çocuklarımız, paylaşmayı, kendilerini ifade etmeyi, yeteneklerinin keşfedilmesi, öz bakım becerileri ve aynı zamanda sosyalleşmesi açısından okulumuza geliyorlar. Erken eğitimin çocuklarımız açısından çok önemli bir yere sahiptir. İleriki dönemlerde etkisi kanıtlanmıştır. Okul öncesi eğitim alan çocuklar ilkokul eğitiminde daha da başarılı olmaktadırlar'' diye belirtti.