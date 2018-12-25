Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü'nden “Dönem Sonu Sergisi”

Eğitim Fakültesi Sergi Alanı'nda gösterime sunulan ve bu yıl üçüncüsü düzenlenen sergiye, Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Meral Güven, Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Özlem Melek Erbilkaya'nın yanı sıra çok sayıda öğretim elemanı ve öğrenci katıldı. Ders sorumlusu Öğr. Gör. Özge Özer Meranezlioğlu tarafından organize edilen sergide, öğrencilerin dönem boyu ortaya çıkarmış olduğu projeler sergilendi.

Öğretmen adaylarının eserleri sergileniyor

Serginin koordinatörlüğünü yapan Öğr. Gör. Meranezlioğlu, “Sergimizde yürüttüğüm Görsel Sanatlar Dersi kapsamında öğretmen adaylarımızın dönem sonunda ortaya çıkardığı eserleri sergiliyoruz. Öğrencilerimiz ile birlikte okul öncesi çağdaki öğrencilerin yapabileceği türde projeleri planlıyor ve gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

“Her sene giderek nitelik ve sayı açısından daha zengin bir sergi açıyoruz”

Eğitim Fakültesi'nde gerçekleşen “Dönem Sonu Sergisine” katılan Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Meral Güven emeği geçen herkesi kutlayarak, “Her sene giderek nitelik ve sayı açısından daha zengin bir sergi açıyoruz. Görsel Sanatlar Dersi Öğretim Görevlisi Özge hocamızın sizlerle yaptığı bu etkinlikte her seferinde daha güzel, daha etkin ve daha özgün eserler sergimizde yer alıyor. Bu tür etkinlikler bir dersin bir dönem boyunca süren kuramsal anlamda o derste yapılan çalışmaların neler olduğunun anlaşılması açısından da çok önemli” dedi.