Okul öncesine haftada 5 gün "Ücretsiz Yemek" uygulaması 6 Şubat'ta başlıyor

On Birinci Kalkınma Planı ve 2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda yer alan hedefler ışığında 2022-2023 eğitim öğretim döneminin ikinci yarıyılının başlayacağı 6 Şubat tarihi itibarıyla ülke genelinde 5 milyon öğrenci için kademeli olarak hayata geçirilecek ücretsiz yemek uygulamasına ilişkin hazırlıklar tamamlandı.

Konu hakkında açıklamada bulunan Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, “Ülkemiz çapında beslenme desteği verilen öğrenci sayısının 1 milyon 800 binden, 5 milyona çıkarılması hedeflenirken ilimizdeki anaokulu, ana sınıfı, uygulama sınıfı ve taşımalı eğitim çerçevesindeki öğrencilerimiz 6 Şubat Pazartesi gününden itibaren ücretsiz yemek uygulamasından yararlanmaya başlayacak. Yemek hizmeti çerçevesinde öncelikli olarak mutfağı bulunan okullarda öğrenciler için yemek hazırlanacak. Mutfağı bulunmayan okullarımızın yemekleri ise öğretmenevi ile yiyecek-içecek hizmetleri alanı bulunan mesleki ve teknik Anadolu liselerimiz tarafından diyetisyen ve uzmanların danışmanlığında kalori hesapları yapılarak karşılanacak.” dedi.

Örnek menüler hazırlandı

Yemek/Beslenme Hazırlama ve Dağıtımı Kılavuzu'nda, okullarda beslenme hizmeti süreçleri detaylarıyla yer aldı. Bu süreçler, "menü yönetimi", "denetim süreçleri (gıda güvenliği ve hijyen uygulamaları)", "tedarik ve depolama", "üretim (hazırlama ve pişirme)", "yemeğin/beslenmenin dağıtılması" ve "servis sonrası işlemler" olmak üzere 6 aşamadan oluşacak. Söz konusu kılavuz Sağlık Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığının bu konudaki mevcut mevzuat ve çalışmaları referans alınarak oluşturuldu.

Günlük enerji ve besin ögelerinin yeterli ve dengeli bir şekilde karşılanabilmesi için çocukların tüketmeleri gereken besinlerin iyi kalitede ve yeterli miktarlarda olmasına dikkat edilecek. Beslenme hizmetleri çerçevesinde sağlıklı beslenme ilkelerine uygun menüler planlanacak, ihtiyaç duyacakları besin içeriklerinin karşılanması, bunun yanı sıra sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazandıracak eğitimlerin verilmesi de sağlanacak.

Okullara diyetisyen desteği

Beslenme hazırlanırken Sağlık Bakanlığının ilgili programları gereğince az tuz tüketimine dikkat edilecek. Tatlılarda hiçbir şekilde yapay tatlandırıcı kullanılmayacak. Menülerde sağlıklı beslenme için bulunması gereken besin ve besin grupları sırasıyla, süt ve ürünleri grubu, et, yumurta, kuru baklagiller ve yağlı tohumlar grubu, ekmek ve tahıllar grubu, sebze ve meyveler grubu olacak. Okullara gönderilen yemeklerin okullarda oluşturulacak komisyon tarafından haftalık belirlenen menü listelerine ve gramajlarına uygun olup olmadığı kontrol edilerek alınacak. Bakanlık tarafından okul öncesi eğitim kurumları için dengeli beslenme ilkelerine uygun örnek menüler hazırlanarak illere gönderildi. Kendi menülerini yapacak okul, il ve ilçe halk sağlığı merkezlerinden diyetisyen desteği alacak.

Menüler web sitesinde yayımlanacak

Öte yandan, Bakanlık, normal eğitim yapan okullarda öğlen yemeği seçeneği kullanılmasını öneriyor. Bu okullarda ailelerle birlikte alınacak karar neticesinde sabah kahvaltısı menüsü de kullanılabilecek.

İkili eğitim yapan okulların sabahçı gruplarında sabah kahvaltısı menüsü veya ailelerin görüşleri alınıp okulun beslenme saati menü türüne göre düzenlenerek öğlen yemeği menüsü de kullanılabilecek. İkili eğitim yapan okulların öğlenci gruplarında ise öğlen yemeği menüleri kullanılması öneriliyor. Ailelerle alınacak karara göre sabah kahvaltısı menüleri de kullanılabilecek. Ayrıca diyetisyen desteği ile okullarda hazırlanacak olan haftalık beslenme listesi okulun web sayfasında yayınlanacak.

Komisyonlar kurulacak

Her il ve ilçede temel eğitim biriminden sorumlu müdür yardımcısı veya şube müdürü başkanlığında en az bir anaokulu müdürü, bir ana sınıfı olan okul müdürü ve varsa beslenme üreten okul müdüründen oluşan bir komisyon kurulacak. Komisyon tarafından periyodik aralıklarla ücretsiz bir öğün beslenme verilmesi programına ilişkin süreçler konusunda rehberlik ve denetim yapılacak.

Velilerden izin alınacak

Okullarda sürecin planlanması, hazırlanması ve uygulanması aşamasında temizlik ve hijyene dikkat edilecek. Ücretsiz beslenme desteği verilecek olan öğrencilerin velilerinden izin belgeleri alınacak. Belgede veliler, öğrencinin beslenmeye bağlı herhangi bir alerjisi veya hassasiyetinin olup olmadığını yazılı olarak beyan edecek.

Yemek menülerinin belirlenmesinde özel durumu olan öğrencilerin beslenme programlarına uygun hareket edilecek. Milli Eğitim Bakanlığı, ücretsiz bir öğün beslenme verilmesi programının sağlıklı ve sorunsuz şekilde yürütülmesi için valiliklerce tüm tedbirlerin alınması istendi. Beslenme hazırlanması ve sunumunda, Yemek/Beslenme Hazırlama ve Dağıtımı Kılavuzu'nda belirtilen hususlara titizlikle uyulacak.