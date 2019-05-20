Okulda 'Milli Mücadele' sokağı açıldı

yılı etkinlikleri kapsamında Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 100. Yıl Sokağı oluşturuldu.

Sokağın açılışında konuşan Tepebaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Karaca, öğrencilerde kalıcı öğrenmenin sağlanması için bu tür etkinliklerin önemli olduğunu söyleyerek sokağın oluşturulmasına katkı sağlayan öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

100. Yıl Sokağında kahramanlık temalı şiirlerin yer aldığı şiir ağacı yapıldı. Atatürk'ün Samsun'a çıkış kronolojisi görsellerle sergilendi. Bandırma Vapurunun fotoğraflarının bulunduğu ve yolcularının tanıtıldığı Bandırma Vapuru köşesi oluşturuldu. Milli mücadelede üstün kahramanlıklar gösteren kadınlar baskılı tişörtler ve broşürlerle tanıtıldı. Milli Mücadele döneminin gazeteleri sergilendi. Kurtuluş savaşında kullanılan uçak maketleri standı kuruldu. Sokakta Okulun spor ve sanat etkinlikleri tanıtıldı. Sokağın açılışında çeşitli marşlar piyano eşliğinde seslendirildi.