İhlas Haber Ajansı

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Okullarda siber suçlarla mücadele semineri verildi

Eskişehir’de polis ekiplerince okullarda siber suçlara karşı farkındalık ve bilinçlendirme semineri verildi.

Eskişehir'de polis ekiplerince okullarda siber suçlara karşı farkındalık ve bilinçlendirme semineri verildi.


Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi'nde görevli eğitici personeller tarafından 4 okulda toplam 874 öğrenci, öğretmen ve veliye seminer verildi. "Siber suçların gerçekleşmeden önlenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme" konulu seminerlerin devam edeceği öğrenildi.

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