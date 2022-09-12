Okulların ilk gününde veliler okul bahçelerini doldurdu

5 Eylül'de okul öncesi eğitime ve birinci sınıfa başlayan minikler ve veliler için okula uyum haftası başlamıştı. Bu yıl ilk kez uygulanan yeni uyum eğitimi programı çerçevesinde ilk gün uyum toplantıları ile velilere yüz yüze bilgilendirme yapıldı. Bugün ise tüm kademeler için ders başı yapılırken özellikle birinci, ikinci ve üçüncü sınıf öğrenci velileri, ders çıkışına kadar bekleyişini sürdürdü. Veliler, miniklerin okula uyum sürecinde onları yalnız bırakmadı. Yaklaşık 3 aydır boş olan okul bahçeleri, öğrenci ve velilerle doldu.