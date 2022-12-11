Olaylara karışanlar polisten kaçamadı

Eskişehir'de meydana gelen olaylarla ilgili çalışma başlatan emniyet güçleri, 2 kişiyi yakalarken tüfek, tabanca ve kesici alet ele geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Odunpazarı İlçesi'nde meydana gelen ‘Mala Zarar Verme, Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması ve Kesici Alet İle Kasten Yaralama' olayları ile ilgili çalışma başlatıldı. Gerçekleştirilen çalışmalarda 1 adet tüfek, 7 adet dolu tüfek mermisi, 3 adet tabanca, 46 adet mermi ve 2 adet kesici alet ele geçirildi.

Çalışmalarda yakalanan Ö.Y. ve E.Ö. isimli şüpheliler, gözaltına alındı.