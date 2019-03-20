Olcay Çokar'ın adı bu parkta yaşayacak

Odunpazarı Belediyesi bir vefa örneği göstererek Odunpazarı Belediye Başkan Yardımcısı iken hayatını kaybeden Olcay Çokar adına Çankaya Mahallesi'ne bir park yaptı.

Duygusal anların yaşandığı Olcay Çokar Parkının açılışına CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Olcay Çokar'ın ailesi, kızı Berfin Çokar, Odupazarı Belediyesi personelleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Odunpazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapılan park, Çankaya Mahallesi Karacabey Sokakta bulunuyor. Parkta, süs havuzu, çocuk oyun grubu, fitness aletleri, kamelya ve bank gibi oturma grupları yer alıyor.

“Onun neşesi gibi rengarenk bir park”

Olcay Çokar'ın kızı Berfin Çokar, yaptığı duygusal konuşmada, “Biricik annemiz için yapılan, kendisi gibi cıvıl cıvıl olan bu yerde başta Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Belediye Meclis üyelerine ve tüm belediye çalışanlarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Çokar, konuşmasına şu sözlerle devam etti:

“Sizin tanıdığınız Olcay Çokar, işine ve sorumluluklarına sımsıkı bağlı gece gündüz fark etmeksizin çalışıp didinen, herkese yardıma koşan biriyken, ben size bunun arka planından bahsedeceğim. Bir insan düşünün ki kızını özleyip, okuduğum şehre gelirken ya da yılda bir kez gidebildiği tatil yolculuğunda yanından iş bilgisayarını ayırmayan, imzalarını yetiştirip izinliyken bile telefonlara koşan, belediyenin ve şehrin her sorununu kendi sorunuymuşçasına benimseyen, her yıl yıllık izinlerini kullanamadan geçiren ve bütün bunların yanında hayırlı bir evlat, harika bir eş, sevgi dolu bir abla ve mükemmel bir anne olan; bu azim ve yoğunlukta çalışırken ne bir özel günümüzü ne de veli toplantımızı kaçırmamış bir iş kadını. Zamansız da olsa herkese bir şeyler katarak bizlerden ayrıldı. Onun o güler yüzü ve neşesi gibi rengarenk bu parkı ona armağan ettiğiniz için tüm ailesi olarak sizlere bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz.”

“Adını parkta yaşatmak istedik”

Berfin Çokar'ın ardından söz alan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, “Olcay Çokar'ı biz çok sevdik. 3 yıl boyunca Odunpazarı Belediyesi'nin yükünün tamamını üstüne alan çalışkan bir kardeşimizdi. Ama ne yazık ki erken kaybettik. Üzüntümüz sonsuz, bunu tarif etmek mümkün değil. Biz ona borcumuzu ödemek için bu parkı yaptık. Gerçekten Odunpazarı'nın en iyi yerlerinden birisi. Kendisine layık olmasa bile onun adını parkta yaşatmak istedik. Çalışan bütün arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Ellerine, kollarına, beyinlerine sağlık. Olcay Çokar'a Allahtan rahmet, ailesine sabır diliyorum” diye konuştu.