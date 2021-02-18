İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Öldürülen baba ve oğlunun son görüntüleri yürekleri dağladı

Eskişehir’de öldürülen baba ve oğlun ortaya çıkan son görüntüleri yürekleri dağladı.

Eskişehir'de öldürülen baba ve oğlun ortaya çıkan son görüntüleri yürekleri dağladı.


Eskişehir'de iki gün önce meydana gelen olayda Emel Tokkal, eşi İlkay Tokkal ve oğlu Doruk Tokkal evlerinde bıçaklanarak öldürülmüştü. Polis ekipleri olayla ilgili şüphelinin yakalanması için özel ekip kurarken cenazeler otopsilerinin tamamlanmasının ardından aileye teslim edildi. Olayda hayatını kaybeden baba İlkay Tokkal ile oğlu Doruk Tokkal'ın öldürülmeden saatler önceki görüntüleri ortaya çıktı. Baba ve oğlu bir telefon dükkanında ellerinde tablet ile görüntülere yansıdı. Baba İlkay Tokkal'ın bir süre oğlunu kucağına aldığı, ardından çocuğun dükkan içinde gezdiği görüntüler görenlerin yüreklerini dağladı.


Öte yandan aileye ait ortaya çıkan başka bir görüntüde ise doğum günü kutladıkları görülüyor. Anne Emel, baba İlkay ve çocukları Doruk Tokkal'ın mutlu görüntüleri sevenlerinde hatıra olarak kaldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.