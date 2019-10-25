İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Olgunlaşma Enstitüsü fuarda dikkat çekti

Tüyap Eskişehir Hobi, Spor ve Hediyelik Eşya Fuarına katılan Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü’nün standı yoğun ilgi gördü.

Tüyap Eskişehir Hobi, Spor ve Hediyelik Eşya Fuarına katılan Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü'nün standı yoğun ilgi gördü.


Tüyap Eskişehir tarafından düzenlenen fuarda stant açan Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü yapılan el emeği ürünleri ile gelen misafirlerin dikkatini çekti. Birbirinden farklı el emeği ürünlerin sergilendiği stantlara uğrayan vatandaşlar dakikalarca ürünleri inceleme fırsatı buldu.


Yoğun bir ilgi gördüklerini aktaran Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Durna Gülşen, stantlarımız gelen misafirlerimizden tam not aldı. Geleneksel el sanatları giyim nakış sanatsal bebek ve tasarım atölyelerinde üretilen hediyelik ürünler Eskişehir halkı tarafından büyük beğeni kazandı. Yapılan sanatsal ürünlerini gören vatandaşlarımız dakikalarca inceleme fırsatı buldu. Enstitümüzde kursiyer ve öğreticilerimiz tarafından yapılan ürünlerimizi fuar sayesinde sergileme fırsatı da bulmuş oldu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.