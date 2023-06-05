Olta Balıkçısı Ganim Eryürük Eskişehir'e birinciliği getirdi

Sakarya Rastgele Amatör Olta Balıkçıları ve Doğal Yaşamı Koruma Derneği'nin (SAMADER) düzenlediği 15'inci Turna Balığı Yakalama Yarışması'nda Eskişehir'den Ganim Eryürük birinci oldu.

Sakarya Rastgele Amatör Olta Balıkçıları ve Doğal Yaşamı Koruma Derneği‘in düzenlediği 15'inci Turna Balığı Yakalama Yarışması Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Mollaköy Göleti'nde gerçekleştirildi. Yarışmada ülke genelinden Sakarya'ya gelen toplamda 106 yarışmacı, farklı kategorilerde birincilik için mücadele etti. Eskişehir Olta Balıkçıları Ve Doğal Yaşamı Koruma Derneği'ni temsil eden Ganim Eryürük, Kıyıdan Turna Balığı Yakalama kategorisinde toplam 98 santimetre boyundaki 2 balık yakalayarak 1'inci oldu. Kupayı Eskişehir'e getiren yarışmacı Ganim Eryürük derneğine mutluluk yaşattı.