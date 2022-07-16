İhlas Haber Ajansı

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Ölüme terk edilen köpeğe Tepebaşı sahip çıktı

Eskişehir’de tedavi gördüğü bir klinikten alınarak ölüme bırakıldığı tahmin edilen köpeğe hayvanseverler ve Tepebaşı Belediyesi barınağı sahip çıktı.

Eskişehir'de tedavi gördüğü bir klinikten alınarak ölüme bırakıldığı tahmin edilen köpeğe hayvanseverler ve Tepebaşı Belediyesi barınağı sahip çıktı.


Karabayır mevkiinde tedavisi yarım bırakılmış engelli bir köpeğin olduğu ihbarını alan hayvanseverler belirtilen alana gitti. Burada yapılan aramalarda halsiz ve bitkin olan köpeğin bir klinikte tedavi gördüğü ve yarım bırakılarak alana atıldığı tespit edildi. Hayvanseverler durumu Tepebaşı Belediyesine bağlı hayvan barınağına bildirdi. Yetkililer gece saatlerinde gelerek engelli köpeği tedavisinin yapılmak üzere barınağa aldı. Barınakta tedavisi tamamlanacak köpeğin bir hayvansever tarafından sahipleneceği öğrenildi.

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