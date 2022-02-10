Olumlu hava şartlarına aldanıp kışlık lastikleri çıkartmayın

Kışlık lastiklerin henüz kesinlikle çıkartılmaması gerektiğini belirten lastikçi Sami Yusuf, vatandaşları “Lastikler hava sıcaklıklarına göre genleşme göstererek yol tutuşu sağlıyor” sözleriyle uyardı.

Ülke genelinde olduğu gibi Eskişehir'de de hava sıcaklıkları sürekli değişiklik gösteriyor. Bazı günler baharı anımsatırken bazı günlerde kara kış etkisini gösteriyor. Yağışlı geçen günlerin ardından gelen bahar havası birçok kişiyi zor durumda bırakıyor. Karşılaştıkları hava şartları karşısında kafa karışıklığı yaşayan sürücüler ise lastik değişimi konusunda kararsızlık yaşıyor.

“Güzel havaya aldanıp kışlık lastikleri çıkartmamak gerekiyor”

Kışlık lastikler konusunda kararsızlık yaşayan sürücüleri uyaran lastikçi Sami Yusuf, değişim yapılmaması gerektiğini söyledi. Kışlık lastiklerin yağışa göre değil hava sıcaklığına göre işleve sahip olduğunu belirten Yusuf, şu ifadeleri kullandı:

“Hava sıcaklıkları sürekli değişkenlik gösteriyor. Bazı günler bahar havası yaşanırken bazı günler kara kış etkisini gösteriyor. Sürücülerin güzel havalara aldanmaması gerekiyor. Kış lastiği uygulamasının bitmesine yaklaşık 2 ay var. Güzel havaya aldanıp kışlık lastikleri çıkartmamak gerekiyor. Lastikler hava sıcaklıklarına göre genleşme göstererek yol tutuşu sağlıyor. Yağışlı hava olmasa dahi sıcaklık lastiğin yol tutuşunda önemli etken oluyor.”