Bu çalışmalar kapsamında OMEK'te “Resim” atölyesi açıldı. Resim atölyesi pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri olmak üzere 2 grupta yapılıyor. Eğitimler sayesinde atölye katılımcıları resim tekniğinin inceliklerini öğrenirken, öğrendiklerini de uygulamalı olarak hayata geçirme fırsatı yakalıyorlar. Birbirinden güzel resimlere imza atan katılımcılar, Resim Atölyesi sayesinde hayallerini ellerindeki fırçalarla tuvallere aktarıyor.

Resim Atölyesine katılan katılımcılar, OMEK'te kendilerine çok samimi ve rahat bir ortam sunulduğunu ifade ederek Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a teşekkür etti.