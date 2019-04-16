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OMEK'ten yağlı boya sergisi

Odunpazarı Belediyesi Sanat ve Meslek Edindirme Kurslarında (OMLEK) bulunan resim atölyesi katılımcıları Yağlı Boya Resim Sergisi açtı.


Birbirinden güzel tabloların yer aldığı resim sergisi, büyük ilgi gördü. Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde yer alan serginin açılışına, atölye katılımcıları ile çok sayıda sanatsever katıldı. Sergide 20 atölye katılımcı tarafından yapılan 70 resim sergileniyor. Sergide eski atölye katılımcıları tarafından yapılan yağlı boya tabloların yanı sıra yeni atölye katılımcıları tarafından hazırlanan kara kalem ve noktalama tablolar da bulunuyor.


OMEK atölyelerine katılan atölye katılımcıları tarafından yapılan Tabloların yer aldığı sergi, 25 Nisan Perşembe Günü'ne kadar gezilebilir.

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