OMEK'ten yıl sonu sergisi

Odunpazarı Belediyesi Sanat ve Meslek Edindirme Kursları'nda (OMEK) yer alan Ebru Atölyesi katılımcıları, yıl boyunca yaptıkları çalışmaların içinde yer aldığı bir sergi açtı.

Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde gerçekleşen sergi açılışına Odunpazarı Belediyesi Başkanı Kazım Kurt'un yanı sıra çok sayıda atölye katılımcısı ve vatandaş katıldı. Sergide 15 Ebru Atölyesi katılımcısı tarafından yapılan 50 eser bulunuyor. Sergide ayrıca kumaş, deri ve seramik üzerine işlenmiş özel tasarımlar da yer aldı. Serginin açılış konuşmasını yapan Başkan Kurt, sanata ve sanatçıya her zaman destek olmaya çalıştıklarını söyledi. Odunpazarı Belediyesi'nde sanat çalışmalarının devam edeceğini belirten Başkan Kurt, “Eskişehir'de özellikle Odunpazarı Belediyesi'nin bölgesinde sanatın her çeşidini öne çıkarmamız gerektiğini vurguluyor ve bunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Katılan bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Sanatçılarımızın hepsinin eline sağlık” dedi.

Başkan Kurt'un konuşmasının ardından ebru sergisinin açılışı yapıldı. Sergiyi gezen Başkan Kurt, atölye katılımcılarından eserleri hakkında bilgi aldı. Başkan Kurt ve vatandaşların büyük beğenisini kazanan ebru sergisi, 5 Mayıs Pazar Gününe kadar Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde açık olacak.