Omuz ağrıları bir günde geçti

Haftalarca pek çok tedavi deneyen, ancak şiddetli boyun ağrısından bir türlü kurtulamayan Müjdat Uğraşaner, umutsuz bir şekilde geldiği Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Ünitesi'nde (GETAT) yapılan tedaviler ile rahat bir nefes aldığını söyledi.

30 gün boyunca hastanelerde farklı tedaviler ile omuz ağrılarından kurtulamayan Müjdat Uğraşaner, son umut olarak tavsiye üzerine Özel Ümit Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Emelnur Güney'e geldiğini anlattı. Uğraşaner, “Omzumun ve boynumun ağrısı çok kötüydü. Emelnur hanıma geldim, ‘Artık umudum kalmadı, depresyona girdim' dedim. Omzumda kasılmalar, kulunçlar vardı, sırtımda fibromiyalji vardı, özellikle sol omzumda şiddetli bir ağrı vardı. 3 yıl önce boyun fıtığı ameliyatı olmuştum, hiçbir sorunum yoktu, 1,5 ay önce omuz ağrılarım başladı. İlk seanstan itibaren kendini çok iyi hissetmeye başladım. Şu anda hiç ağrım yok, ilk seansta bu kadar etki ben de beklemiyordum” dedi.

“İLK GÜN BİLARDO OYNADIM”

Dr. Emelnur Güney'in tedavilerinin yanı sıra pozitif kişiliğinin de tedavi süresince kendisinde olumlu etkilediğine değinen Müjdat Uğraşaner, “Emelnur hanım kadar pozitif bir doktor daha görmedim, sayesinde eski günlerime geri döndüm. Benim bir tek hobim var; bilardo oynamak. Ağrılarım yüzünden oynayamıyordum, 45 gün bilardo oynayamamıştım bu benim için çok acıydı, merdivenleri inip çıkarken bile zorlanıyordum. Ancak burada ilk seansın ardından akşam bilardo oynamaya gittim, o kadar mutlu oldum ki anlatamam, tekrar teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

HANGİ TEDAVİLER UYGULANDI

Müjdat Uğraşaner'e GETAT Ünitesi'nde; omuz ve sırt bölgelerine sistemik majör ozon tedavisi, bölgesel ozon tedavisi, nöralterapi, akupunktur ve kupa tedavileri uyguladığını aktaran Dr. Güney, “İlk seanslardan itibaren ağrısının tamamen geçmesine rağmen vücudun bağışıklığını ve aktioksidan kapasitesini yükseltmek için tedavimizi 10 seansa tamamladık, vücutta dengeleyici, düzenleyici etki oluşturdu ve artık kontrol sürecine girdik, bundan sonra ayda 1 defa sistemik ozon tedavisi ile birlikte ozon aşısı da yaparak uzun vadeli takip ve tedavi programına alıyoruz” şeklinde konuştu.

Müjdat Uğraşaner'in ilk seanstan 2 -3 gün sonra gelerek; “Doktorum siz bana ne yaptınız öyle” dediğini anlatan Dr. Güney , “Ne yaptınız da bir anda ağrılarım geçti” dediğinde, hastam adına çok sevindim” şeklinde konuştu.

İlk seansta her hastada aynı cevabın her zaman görülemeyebileceğini de sözlerine ekleyen Dr. Güney, “Bu durum, kişileri endişelendirmesin, genellikle 3-4 seans sonrasında yapılan tedavilerin sonuçlarını kişilerin anladığına dair olumlu bildirimler alıyoruz, en az 4 seans sabretmekte fayda var” diye konuştu.