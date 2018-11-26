Önce bıcakladı sonra kasayı boşalttı

Eskişehir'de bir kişiyi bıcakla yaraladıktan sonra iş yeri kasasında bulunan 15 bin lirayı gasp eden şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, olay dün saat 21.55 sıralarında Cumhuriye Mahallesi Sakarya-1 Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde faaliyet gösteren bir iddia bayinde M.B.A. (34) isimli şahıs, kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçakla yaralanarak iş yeri kasasında bulunan 15 bin 295 TL parayı gasp etti. Yapılan ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri bölgede geniş çaplı inceleme başlattı. Cinayet Gasp Büro Amirliği ekiplerince ivedilikle işyeri ve KGYS kameralarından kaçış güzergahı ve şüphelinin açık kimliği tespit edidi. Ardından şüphelinin bulunabileceği yerler araştırılmaya başlandı. Yapılan araştırmalar neticesinde şüphelinin Vural Sokak'ta (Barlar Sokağı) bulunan bir işyerinde olduğu belirlendi. Ekipler bahse konu işyerinde, şüpheliyi olayda kullandığı giysiler ve gasp ettiği 15 bin 295 TL parayı olaydan çok kısa bir süre sonra yapılan çalışmalar neticesinde ele geçirildi. Ayrıca gasp edilen paralar ise M.B.A.'ya teslim edildi.

Öte yandan şüpheli U.A. emniyetteki işlemleri sonrası Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi.